田中麗奈（45）らが所属する芸能事務所テンカラットと、ソニーミュージックグループの声優事務所ミュージックレインが16日、都内で会見を開いた。俳優と声優の両軸で活躍できる次世代の発掘、育成、開花を目指すプロジェクト「OPALIS」（オパリス）の発足を発表した。高良健吾（38）中条あやみ（29）らが名を連ねるテンカラットと、10年11月に声優ユニット初の日本武道館単独ライブを成功させたスフィアを擁するミュージックレイン