読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！今回は、友人に誘われて参加した合コンで起きた、思いがけないトラブルのお話です。楽しいはずの飲み会は、予想外の展開へと変わっていきました...。期待して参加した合コン、最初は順調だったのにある日、友人から合コンに誘われました。出会いを求めていた私は、迷わず参加を決めます。当日、お店に向かっているときは、少し緊張しつつもどこか楽しみな気持ちでした。最初は和やか