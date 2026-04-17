柳裕也（31）は、2人いるのだろうか。オープン戦は3試合1勝1敗9.69。公式戦は3試合1勝0敗0.86。（4月16日現在） 【写真を見る】中日･柳裕也は2人いる？防御率9.69から0.86に 復活に導いた“3塁側プレート”と左足の上げ方【若狭敬一ドラゴンズコラム】 「きっと何かを大きく変えたに違いない」と思い、本人を直撃したが、返ってきた答えは「わずかな修正」だった。 3月1日。井上一樹監督は開幕投手に柳を指名した。