思わず癒される“おやすみ”デザインにキュン♡ライトオンから、サンリオキャラクターズとのコラボアイテムが登場しました。すやすや眠るキャラクターたちを描いた限定デザインは、見ているだけでほっとする可愛さ。アパレルから小物まで幅広く展開され、親子で楽しめるリンクコーデも叶う注目コレクションです。 大人も楽しめるアパレルアイテム WOMENSアイテムは、日常に取り入れやすいデザインが