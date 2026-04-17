俳優の松たか子さん（48）と、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さん（49）が電気自動車の新CMで共演。撮影後のインタビューで、2人がそれぞれ共演への思いを明かしました。■松たか子「まさか津田さんに行き着くとは」今回、松さんは街の中を走行するドライバー、津田さんは松さんがチラリと目にする“花屋のお客さん”を演じました。共演にあたり、松さんは津田さんのことを「本当に大好きです」と告白。そして「まさか津田さん