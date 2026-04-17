きょうの日中は晴れる所が多く、過ごしやすい陽気になりそうです。朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。ただ、西日本は雲が広がりやすく、雨雲のかかる所もありそうです。小笠原諸島は台風4号の影響で、高波に警戒が必要です。日曜日は広い範囲で晴れて、夏日になる所が多くなりそうです。【穏やかな陽気 西日本では雨の所も】高気圧に覆われて、晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、湿った空気や前線の影響で、日中は西