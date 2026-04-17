アメリカのトランプ大統領はイスラエルとレバノンが日本時間午前6時から10日間の停戦を開始することで合意したと発表しました。アメリカ・トランプ大統領：レバノンと合意した。2時間後にイスラエルとレバノンが停戦する。トランプ大統領は「レバノンのアウン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相と会談した」と明かし、両首脳が日本時間17日午前6時から10日間の停戦を開始することで合意したと明らかにしました。イスラエルのネタ