◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手は6回1失点10奪三振と好投。ピンチに立たされた場面で160キロ超えの球速を連発し、相手打者を圧倒しました。大谷選手は3回、2アウト2塁の場面でフランシスコ・リンドア選手に粘られますが、160キロのストレートで空振り三振。リンドア選手は、直後にやられたと言わんばかりの笑みを浮かべ、大谷選手は口角をあげ、にんまりとした笑顔で応