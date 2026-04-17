楽天は16日、ソフトバンクとの試合（北九州）に0−6で敗戦。楽天はドラ1・藤原聡大が登板するも、4回5安打・3四球・5失点でプロ初勝利を逃した。藤原について、16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の番組MCの野村弘樹氏は「藤原はここまで3戦投げているんですけど、僕の感覚なんですが変化球が多すぎるのではないかと思って…いいストレートは持っているんですよ」と話すと、辻発彦氏も「西武戦でも、やけに変