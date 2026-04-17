ここで速報です。釧路市の高校の教室でけさ、火事がありました。警備会社が駆け付けた際、学校内には誰もいなかったということです。火事があったのは、釧路市鶴ケ岱3丁目にある北海道釧路工業高等学校の4階の教室です。午前4時ごろ、警備会社から「建物から煙が見える」と消防に通報が入りました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、教室の一部が燃えたということです。警察によると警備会社は、学校内のセンサーが