【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比25銭円安ドル高の1ドル＝159円15〜25銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1777〜87ドル、187円44〜54銭。中東情勢の先行き不透明感を背景とした原油価格の高止まりなどを受け「有事のドル買い」が優勢となった。