◇プロ野球パ・リーグ ロッテ5-3日本ハム(16日、ZOZOマリン)日本ハムに連勝し、最下位から脱出したロッテ。5回の攻撃時には、珍しいプレーが起きました。3-3と同点の5回、1アウト1塁から藤岡裕大選手が初球を捉えた打球を、日本ハムのレフトを守る西川遥輝選手が後逸。エラーの間に1塁走者のソト選手は果敢に3塁を狙います。ボールをつかんだ西川選手はすぐさま3塁へ送球しますが、これがタイミングよく滑り込んだソト選手の足元へ