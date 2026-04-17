TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、14日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。同局の後輩アナの女子高校生時代のプリクラにツッコんだ。【写真】かわいすぎる…安住アナとの軽快なやり取りをする宇賀神メグアナの17歳“JKプリクラ”「6時のマーケ」のコーナーで、「最新JKポーズランキング」をピックアップ。宇賀神メグアナは「平成はこちら、変わったピースも流行っていたんですよ」と、タブ