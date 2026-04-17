日本サッカー協会（JFA）は16日、元日本代表の中村俊輔氏がFIFAワールドカップ2026に参加する日本代表のナショナルコーチングスタッフとして就任したことを発表しました。中村氏は、現役時代日本代表として国際Aマッチ98試合出場24得点。フリーキックの名手としても活躍し、2006年、2010年の2大会にワールドカップメンバー入り。引退後は2023年〜2025年に横浜FCのコーチとして指導。2025年にはJFA Proライセンスを取得しています。