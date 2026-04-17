国立がん研究センターの元医長に賄賂を贈った罪に問われている医療機器メーカーの元社長に無罪判決が言い渡されました。医療機器メーカー「ゼオンメディカル」元社長の柳田昇被告（69）は2021年、「国立がん研究センター東病院」の元医長に医療機器の選定などを巡り、便宜を図ってもらう見返りに約170万円の賄賂を贈った罪に問われています。収賄の罪に問われた元医長には2026年2月に無罪判決が言い渡されていて、東京地裁は16日の