◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）第８６回皐月賞（１９日、中山）の枠順が１６日、確定した。８年ぶりの皐月賞で勝利を狙う。開業１９年目を迎えた野中調教師が、若葉Ｓ勝ち馬マテンロウゲイルを送り込む。２３年のセレクトセールで寺田千代乃オーナーが８０００万円で落札。「セリ前に下河辺牧場で見たときからすごくいい馬で、馬格もあったし、品もあった」と当時を振り返る。入厩し