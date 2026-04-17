タレント・武田真治（５３）の妻でモデルの静まなみ（３１）が、愛娘との親子ショットを公開した。１６日のインスタグラムで「６年ぶりのグアム子どもを連れての初めての海外でちょっと不安もあったけど、行ってみたらその気持ちが全部吹き飛ぶくらい最高の時間でした」と子どもと初めての海外旅行を満喫してきたことを報告し、ビーチで遊ぶ親子ショットなどをアップした。この投稿には「綺麗すぎです」「可愛いお人形さん