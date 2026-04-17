ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「2026年4月20日（月）は『一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）×甲子（きのえね）の日』の超吉日！ 具体的に何をすれば運気が上がるの？」。干支の始まりと「種まき」の吉日が重なる日。この記事では、その由来から実践的な過ごし方まで解説します。暦の吉日の中でも「一粒万倍日（いちりゅうまんばい