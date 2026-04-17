視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ 松井ケムリ探偵の調査した『超巨大スズメバチの巣をとりたい』は、長野県の女性（41）から。うちの小学５年の息子は、ハチの巣が大好き。寝ても覚めても「ハチの巣