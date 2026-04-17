開催：2026.4.17 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 3 - 5 [レイズ] MLBの試合が17日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとレイズが対戦した。 Wソックスの先発投手はジョーダン・リージャー、対するレイズの先発投手はスティーブン・マッツで試合は開始した。 3回裏、1番 ミゲル・バルガス 6球目を打ってレフ