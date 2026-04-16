「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」が、ブランド初の直営店「KEISUKEYOSHIDA Tokyo」を4月17日に東京・神宮前にオープンする。オープンを目前に控えた店内で、デザイナーの吉田圭佑が記念すべき初店舗に込めた思いを語った。【画像をもっと見る】同店は、東京メトロ明治神宮前駅から徒歩10分ほどの場所に位置するVORT神宮前三丁目の地下1階に入居。モノトーンのサインを目印に階段を降りると、全面ガラス張りのウィンドウの