大手生活用品メーカーのライオンが、衣料用洗剤の新商品の発売延期を決定したことが分かった。中東情勢の緊迫化に伴う、原油および石油化学製品の価格急騰や供給不安が影響したという。【画像をもっと見る】取材に対し、同社は発売延期の背景を「足元で原料調達や商品の製造に問題はないが、先行きに関しては不安定なことから、既存商品の供給を優先したため」と回答。また、今後の変更に備えた調達元の見直しについては、「引