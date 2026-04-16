「ディーゼル（DIESEL）」が、ジャパン・ブランドアンバサダーに日本発の7人組ガールズグループ HANAを起用した。同ブランドが、グループ全員をアンバサダーとして迎えるのは今回が初となる。【画像をもっと見る】HANAは、BMSGとちゃんみなが共同で手掛けたオーディション番組から2025年に誕生した7人組のガールズグループ