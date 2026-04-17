5月15日（金）よる9時〜11時9分 日本テレビ系「金曜ロードショー」では、ディズニーとティム・バートン監督がオリジナル脚本で贈る感動のファンタジー・アドベンチャー『ダンボ』（2019）を、本編ノーカット地上波初放送！●名作「ダンボ」ティム・バートン監督がオリジナル脚本で実写化国中を旅して回るメディチ・ブラザーズ・サーカス。戦争とインフルエンザの猛威で団員達の多くを失い、その規模は小さくなってしまっていた。そ