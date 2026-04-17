明日4月18日（土）13時30分〜14時30分 日本テレビ（関東ローカル）にて、連続正解クイズバラエティー「ひらめきコンボ」を放送。放送後からTVerにて無料配信を実施。6人の解答者がひらめきクイズに挑戦！連続で正解＝コンボすればするほど「賞金が積み上がっていく」クイズバラエティー。正解者には打ち上げ花火が贈られるなど、お祭りムード満載の演出も見どころだ。解答者には各ジャンルの人気者が大集結！・インテリ芸人として