この記事をまとめると ■インドネシアの首都であるジャカルタの街を散策した ■2025年夏はBEVバスが目立っていたが今回は街なかでほとんど見かけることがなかった ■車庫から遠いジャカルタの街なかはバスの回送だけでかなりの電力を消費してしまうらしい ジャカルタのBRTは内燃機関車に逆戻りしていた インドネシアの首都ジャカルタへIIMS2026（インドネシア国際モーターショー2026）の取材のため訪れ、取材が終わった段階でジ