パナソニックホールディングス（ＨＤ）が、傘下の自動車部品大手フィコサ・インターナショナル（スペイン）を３月末までに売却したことがわかった。パナソニックＨＤはかつて車載機器事業を成長の柱と位置づけていたが、競争の激化で採算が悪化していた。フィコサの売却で事実上、撤退したことになる。今後はデータセンター関連事業を中心に成長が見込める分野に経営資源を集中させる。フィコサは１９４９年に創業し、従業員９