ABCテレビのドキュメンタリー番組『東出昌大の野営デトックス』(全4回 毎週月曜24:00〜24:30)が、5月4日から放送される。『東出昌大の野営デトックス』(C)ABCテレビ○フワちゃん、東出昌大&ウルフアロンと“ガチ野営”同局の新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」第6弾として放送される同番組は、俳優の東出昌大によるドキュメンタリー番組。ゲストにフワちゃんとウルフアロンを迎えて、1泊2日の“ガチ野営”に挑戦す