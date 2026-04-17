タレントの辻希美が16日、インスタグラムを更新。高校1年生の長男に作った弁当を公開した。【写真】おいしそう！辻希美手作りのボリューム満点弁当辻はストーリーズの投稿で、「今日も元気に出発」と書き出し、「お弁当足りないって言われたから ご飯ぎゅうぎゅうおかずパンパンにしてみた」「＋メロンパン持たせました」とコメントし、ボリューム満点の弁当を披露した。投稿された写真には、白ご飯に加え、エビフライや焼