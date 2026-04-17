人気コスプレイヤーのえなこが16日、自身のInstagramを更新し、「今日の撮影オフショットはみんなが好きなやつ」とサービスショットを投稿し、ファンを喜ばせた。【写真】えなこ「みんなが大好きなやつ」投稿しファン歓喜グラビアでも活躍し、今年2月でグラビア10周年を迎えたえなこ。3月には、雑誌の表紙を飾った回数が多かった人物を選定する「第3回トップカバーアワード2025」の総合大賞を2年連続で受賞し、殿堂入りを果た