木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第2話が16日に放送。ラストのKei（高杉真宙）の姿に反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第2話モラハラっぷりが話題の渉（中村俊介）本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな