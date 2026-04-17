◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）吉兆の枠だ。ロブチェンは２枠４番からのスタートが決まった。過去では９２年のミホノブルボンしか勝っていない枠だが、自身が２走前のホープフルＳを完勝した４番を引いた。山本助手は「偶数はいいね。しっかり脚をためられるし、しまいに伸びてきそう。言うことないんじゃないかな」とイメージをふくらませた。前走の共同通信杯で３着と、デビュー以来