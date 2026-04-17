◆米大リーグホワイトソックス３―５レイズ（１６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「３番・一塁」で先発出場。４打数無安打３三振に終わり、５試合ぶりに出塁できなかった。３三振はメジャー移籍後３度目のワーストタイで、打率は１割６分７厘。３年連続１００敗以上を喫しているチームは同一カード３連敗で借金７（６勝１