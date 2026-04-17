幼稚園でクラス替えのたび撮る集合写真。保護者も一緒に写るのですが、筆者の知人は「絶対に写りたくない」と憂うつそうでした。その理由をご紹介します。 園の慣習 私は、今年6歳になる息子がいる主婦です。 息子は私立の幼稚園に通っていますが、園では毎年クラス替えがあります。年度初めには保護者も園に出向き、クラス活動の後に懇談会。その後、保護者と子どもたち全員で集合写真を撮るのが慣習となっています。