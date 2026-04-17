女優の鈴木京香（５７）が情報番組に生出演し、ネットが沸いた。１６日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」（木曜・午後９時）に主演する鈴木。共演の女優・黒島結菜とともに同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）や「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）に登場し、ドラマを宣伝した。黒島はグレーのセットアップに白いスニー