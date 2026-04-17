〈時給は5000円！ でも夏休み中は給料がほぼゼロで来年の保証もなし…スクールカウンセラーたちの知られざる“リアルな生活事情”〉から続く子どもが示している心理的不調の成り立ち、見通し、どうやって支援していくかなどについて、さまざまな工夫が求められるカウンセリング。学校現場での心のケアを行うスクールカウンセラーは、どのような心構えで子どもたちと接しているのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここで