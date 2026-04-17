〈「よく言ってくれた！」令和ロマンのM-1グランプリ2024優勝ネタの中で…“自己啓発界隈”が沸いたあるセリフとは？《ぐんぴぃも納得》〉から続く人材育成・組織強化のサポートを専門とし、ビジネスメディアを中心に今最も注目されている起業家・坂井風太さんと、YouTubeチャンネル登録者数200万人を誇る大人気お笑い芸人「バキ童」ことぐんぴぃさん。【写真】この記事の写真を見る（4枚）そんな異色のコンビが、会社や仕事に