――売れない探偵作家・倉賀野影比古は、失踪した先輩作家・御霊神矢が遺した未完の原稿「ナッハツェーラーの城」を自らの手で完結させるべく御霊の家族が住む「畸幻館」を訪ねるが、奇怪な連続殺人事件に巻き込まれる。やがて作中作と現実の世界との境界さえも曖昧になっていき……。【写真】この記事の写真を見る（3枚）小栗虫太郎『黒死館殺人事件』、夢野久作『ドグラ・マグラ』、中井英夫『虚無への供物』。「日本探偵小説