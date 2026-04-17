〈〈新変格ミステリ〉の旗を掲げる倉野憲比古の勝負作、『ナッハツェーラーの城或いは最後の〈奇書〉』の魅力に迫る〉から続く小栗虫太郎『黒死館殺人事件』、夢野久作『ドグラ・マグラ』、中井英夫『虚無への供物』、そして竹本健治『匣の中の失楽』。日本探偵小説の歴史に燦然と連なる「奇書の山脈」に触発されて書き上げられた『ナッハツェーラーの城 或いは最後の〈奇書〉』。「新本格」の向こうを張って「新変格」の旗を