汗水垂らしたお金で車を弄り、不便な形に変えていく――その酔狂を日常とする改造車オーナーのまわりには、一体どんな人間ドラマがあるのか。彼らの意外な素顔に迫る。【画像】「言いたい人には好きに言わせておけばいいかなって」全身キャラコーデ、超ロングネイルの女性が乗り回す“5代目シーマ”の内外観を写真で一気に見る今回は、シーマをカスタムする「さやちゃん」さんをご紹介。ネイルの長さで生活に支障が出ることは