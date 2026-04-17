◇プロ野球セ・リーグ巨人4-3阪神（4月16日、甲子園）初回に3ランホームランを放つなど、猛打賞を記録した巨人のダルベック選手。前日の練習で、阿部慎之助監督から直接指導を受けましたが、早速、実を結んだ形となりました。「下半身の使い方を指導してもらった。その結果、もう少しボールを長く見ることができたんじゃないかと思います」これまでに打った3本のホームランはすべて阪神戦と“タイガースキラー”っぷりを見せつけ