日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆必然だった「飛び火」ソニー生命保険（坪田博行社長）で、元社員が顧客らから約22億円を借り入れ、約12億円が未返済だった問題が発覚した。不正に手を染めたのは、横浜の支社に勤めていた一人の元営業社員。2015年から7年間、顧客らに対して高利