米国の非営利団体「ロッキーマウンテン研究所」の共同創設者、エイモリー・ロビンス氏は1970年代半ばに再生可能エネルギーの台頭をいち早く指摘した物理学者として知られる。このたび来日したロビンス氏に、科学ジャーナリストの須田桃子氏が、エネルギーを巡る現状を訊いた（このインタビューは今年3月19日に実施されました）。【画像】日本の営農型太陽光発電所。「日本は再生可能エネルギーの資源が極めて豊富」とロビンス氏