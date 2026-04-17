広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が１７日のファーム・阪神戦（ＳＧＬ）で実戦復帰することが１６日、分かった。３月３１日・ヤクルト戦（神宮）の守備で右肩を負傷し、出場選手登録を抹消されていた。オープン戦で華々しい活躍を見せ、開幕戦はドラフト制度以降、球団初の１番でスタメン出場。走攻守そろった若鯉がグラウンドに帰ってくる。ワクワクの続きが動き出す。両打席での堂々としたフルスイングに