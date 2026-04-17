アメリカのトランプ大統領は、イラン攻撃をめぐり対立を深めているローマ教皇レオ14世との会談について、「必要ない」と話しました。記者「ローマ教皇と会って、意見の違いを解消する考えはありますか？」トランプ大統領「必要ないと思う」トランプ大統領は16日、ローマ教皇レオ14世との会談は「必要ない」との認識を示しました。トランプ氏は、イラン攻撃に批判的な教皇との対立が鮮明になっていて、「教皇には何の恨みもない」と