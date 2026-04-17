元SKE48メンバーで、現在はフリーアナウンサー、キャスターとして活動する柴田阿弥（33）が16日、自身のXを更新。専門職大学院を卒業し、公共政策修士課程を修了したことを報告した。【写真あり】角帽が似合う！元SKE48・柴田阿弥“専門職大学院”卒業を報告柴田は、角帽×ガウンのコーデの写真とともに「年度末〜新年度でバタバタしていてSNSに書くのが遅くなりましたが、この3月で専門職大学院を卒業しました公共政策修