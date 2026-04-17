カタール航空は、就航都市を150都市以上に拡大する。6月16日から9月15日までの運航計画を更新した。日本路線は、現在運航している東京/成田〜ドーハ線に加え、同日から大阪/関西〜ドーハ線の運航を再開する。これにより、日本路線は全路線が運航を再開することになる。また、2月28日から9月15日までの搭乗分を対象に、運賃変動や空席状況に応じて、無料での変更を可能としている。予約便への影響を受けて再予約する場合は、10月31