カンファレンスリーグ（ECL）準々決勝のセカンドレグが16日に行われ、フィオレンティーナ（イタリア）とクリスタル・パレス（イングランド）が対戦した。クリスタル・パレスは9日にホームで行われたファーストレグで3−0と完勝し、大きなアドバンテージを手にしてアウェイに乗り込んだ。対するフィオレンティーナは、直近のセリエA第32節でラツィオに勝利しており、良い流れをセカンドレグに持ち込みたいところだった。鎌田