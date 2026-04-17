ヨーロッパリーグ（EL）・準々決勝のセカンドレグが16日に行われ、アストン・ヴィラ（イングランド）とボローニャ（イタリア）が対戦した。9日に行われたファーストレグでは、アストン・ヴィラがアウェイで3−1と先勝。一方のボローニャにとっては、ホームで2点ビハインドを背負うという厳しい結果に終わった。アストン・ヴィラにとって有利な状況だが、ボローニャは逆転することができるか。試合は16分、モーガン・ロジャー