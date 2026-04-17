毎日の食事を完璧にしようとして、かえって続かなくなっていませんか。栄養は1日ごとの正解探しではなく、1週間で整えればいい。食べすぎた日も、足りなかった日も、帳尻はあとで合わせられる――その視点が、食事をぐっと楽にします。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。栄養バランスは1週間で考える厚労省の「日本人